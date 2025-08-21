Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ladendiebe gefasst

Soest (ots)

Am gestrigen Mittwochabend wurden Beamte der Polizeiwache Soest gegen 19:25 Uhr zu einem Bekleidungsgeschäft in das Einkaufscenter am Bahnhof gerufen. Eine Mitarbeiterin des Geschäftes war auf zwei Männer aufmerksam geworden, die sich auffällig verhielten. Sie beobachtete, wie einer der beiden Männer zwei Rucksäcke aus einem Regal nahm und ein T-Shirt, welches er ebenfalls aus einem Regal entnahm, in einen der Rucksäcke hineinsteckte. Sein Begleiter entfernte von einem Paar Sportschuhe die Sicherheitsetiketten und steckte die Schuhe ebenfalls in den Rucksack. Da sich die alkoholisierten Männer sofort nach Ansprache durch die Mitarbeiterin verbal aggressiv verhielten, rief sie die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hinzu, die die beiden Männer bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhielten. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23-jährigen Algerier und einen 26-jährigen Marokkaner, beide derzeit in Möhnesee wohnhaft. Beide wurden zur Polizeiwache transportiert und seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Blutprobenentnahme angeordnet. Beide müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen.

