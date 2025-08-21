PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Online-Verkauf von iPhone endet in Raub

Soest (ots)

Ein 29-jähriger Mann aus Soest wurde am Mittwochabend Opfer eines Raubes. Er hatte ein hochwertiges iPhone auf einer Online-Plattform zum Verkauf angeboten und sich für 19 Uhr mit einem Interessenten an seiner Wohnanschrift in der Deckmannstraße im Ortsteil Bergede verabredet.

Als es zur vereinbarten Zeit an der Tür klingelte, öffnete er diese und wurde von drei Männern unvermittelt mit Pfefferspray angegriffen. Einer der Unbekannten entriss ihm daraufhin das Smartphone und die drei ergriffen die Flucht.

Der 29-Jährige beschrieb die drei Täter folgendermaßen:

Person 1:

   - männlich
   - 20 bis 25 Jahre alt
   - 1,70 bis 1,80 Meter groß
   - deutsches Erscheinungsbild
   - schwarze Jacke
   - Jogginghose
   - setzte das Pfefferspray ein

Person 2:

   - männlich
   - 20 bis 25 Jahre alt
   - 1,70 bis 1,80 Meter groß
   - türkisches Erscheinungsbild
   - kräftige Statur
   - dunkler Hautton
   - Bandana

Person 3:

   - männlich
   - 20 bis 25 Jahre alt
   - 1,70 bis 1,80 Meter groß
   - deutsches Erscheinungsbild
   - dünne Statur

Auf Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie unmittelbar nach der Tat drei Personen im Bereich Kressweg / Vogelsänger Weg in ein Auto mit Kennzeichen aus dem Kreis Unna (UN) stiegen und in Richtung Westen davon fuhren.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

