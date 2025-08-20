Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tötungsdelikt in Lippstadt

Lippstadt (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Soest:

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr erschien ein 33-jähriger Mann auf der Polizeiwache in Lippstadt und gab an, seine Lebensgefährtin getötet zu haben.

In der gemeinsamen Wohnung des Paares fanden Polizeibeamte die 36-jährige Frau leblos auf. Ihr Leichnam wies mehrere Messerstiche auf. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde am Tatort sichergestellt.

Am Montag war die Polizei bereits wegen eines Falls von häuslicher Gewalt zur Wohnanschrift des Paares alarmiert worden. Die Beamten hatten den 33-Jährigen daraufhin der Wohnung verwiesen und eine Gefährderansprache vorgenommen. Ebenso hatten sie den Wohnungsschlüssel des Mannes an sich genommen. Am Dienstag drang er auf bislang ungeklärte Weise in die Wohnung ein.

Der Tatverdächtige wurde auf der Polizeiwache in Lippstadt vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Für Rückfragen von Medienvertretern steht die Staatsanwaltschaft Paderborn unter der Telefonnummer 05251/126550 zur Verfügung.

