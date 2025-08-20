Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Möhnesee (ots)

Am gestrigen Dienstag, 19.08.2025, kam es um 17:15 Uhr auf der Arnsberger Straße in Möhnesee-Delecke zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähirger Motorradfahrer aus Welver schwer verletzt wurde.

Der Welveraner war mit seinem Motorrad auf der Arnsberger Straße in Richtung Arnsberg unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge überholte er mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge. Kurz nach dem Überholvorgang ist es dann, kurz vor dem "Torhaus", zum Unfall gekommen.

Die Unfallursache ist derzeit noch unklar, da keine der Zeugen den Unfallhergang beobachtet haben.

Der 20-jährige war so schwer verletzt, dass er mittels Rettungshubschrauber zum Klinikum Dortmund Nord geflogen wurde.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße in beide Richtungen gesperrt. Das Motorrad des Welveraners wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt.

Die weiteren Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell