Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Ense-Bittingen

Ense-Bittingen (ots)

Am Dienstag, den 19.08.2025, kam es gegen 16:42 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich "Am Riesenberg"/"Bittinger Haarweg" in 59469 Ense-Bittingen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren insgesamt drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 18-jähriger Fahranfänger aus Drensteinfurt, befuhr den "Bittinger Haarweg" aus Richtung Möhnesee kommend, und beabsichtigte in Höhe der Unfallstelle nach links in die Straße "Am Riesenberg" abzubiegen. Dabei übersah er den von vorne kommenden 55-jährigen Mann aus Hamm. Es kam zum Zusammenstoß, wobei durch die Wucht des Aufpralls das Fahrzeug des 55-jährigen gegen ein weiteres, verkehrsbedingt wartendes Fahrzeug eines 36-jährigen aus Soest stieß. Insgesamt wurden sieben Personen verletzt, zwei davon schwer. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Unfallstelle musste zeitweise voll gesperrt werden.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Daher wurden diese auch abgeschleppt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell