PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Ense-Bittingen

Ense-Bittingen (ots)

Am Dienstag, den 19.08.2025, kam es gegen 16:42 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich "Am Riesenberg"/"Bittinger Haarweg" in 59469 Ense-Bittingen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren insgesamt drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 18-jähriger Fahranfänger aus Drensteinfurt, befuhr den "Bittinger Haarweg" aus Richtung Möhnesee kommend, und beabsichtigte in Höhe der Unfallstelle nach links in die Straße "Am Riesenberg" abzubiegen. Dabei übersah er den von vorne kommenden 55-jährigen Mann aus Hamm. Es kam zum Zusammenstoß, wobei durch die Wucht des Aufpralls das Fahrzeug des 55-jährigen gegen ein weiteres, verkehrsbedingt wartendes Fahrzeug eines 36-jährigen aus Soest stieß. Insgesamt wurden sieben Personen verletzt, zwei davon schwer. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Unfallstelle musste zeitweise voll gesperrt werden.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Daher wurden diese auch abgeschleppt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 08:03

    POL-SO: Schwerer Verkehrsunfall

    Wickede (Ruhr) - Echthausen (ots) - Am gestrigen Dienstagmittag kam es gegen 13 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Ruhrstraße in Höhe der Einmündung zum Höhenweg. Ein 57-jähriger Mann aus Ense befuhr mit seinem Krad der Marke Suzuki die Ruhrstraße in Richtung der Ortschaft Neheim. Zeitgleich befuhr ein 63-Jähriger aus Wickede mit seinem Citroen den Höhenweg und beabsichtigte nach links auf die Ruhrstraße abzubiegen. Nach derzeitigen Ermittlungen übersah ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 15:03

    POL-SO: Langer Einsatz zur Verhinderung von Verkehrsunfällen

    Möhnesee (ots) - Am letzten Sonntag führten Einsatzkräfte der Verkehrsdienste aus Soest, Unna und Hamm einen behördenübergreifenden Einsatz zur Verhinderung von Verkehrsunfällen rund um den Möhnesee durch. Der Einsatz fand in der Zeit zwischen 10 und 20 Uhr statt. Das Ergebnis liest sich wie folgt: - 237 Geschwindigkeitsverstöße - 11 Verwarnungsgelder wegen technischer Veränderungen an Krafträdern - 1 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren