Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerer Verkehrsunfall

Wickede (Ruhr) - Echthausen (ots)

Am gestrigen Dienstagmittag kam es gegen 13 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Ruhrstraße in Höhe der Einmündung zum Höhenweg. Ein 57-jähriger Mann aus Ense befuhr mit seinem Krad der Marke Suzuki die Ruhrstraße in Richtung der Ortschaft Neheim. Zeitgleich befuhr ein 63-Jähriger aus Wickede mit seinem Citroen den Höhenweg und beabsichtigte nach links auf die Ruhrstraße abzubiegen. Nach derzeitigen Ermittlungen übersah der Pkw-Fahrer das herannahende Krad und kollidierte mit diesem während des Abbiegens. Der 57-jährige Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwerste Verletzungen zu. Ersthelfer vor Ort und die umgehend verständigten Rettungskräfte kümmerten sich umgehend um den lebensgefährlich Verletzten, der im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik ins Ruhrgebiet geflogen wurde. Ein Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis wurde hinzugezogen, um die Spuren zur Rekonstruktion des Unfalles genauestens zu dokumentieren. Sowohl das Motorrad als auch der Pkw der Unfallbeteiligten wurden auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Arnsberg zur Beweissicherung sichergestellt. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Soest hat aktuell die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

