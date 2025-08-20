Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Werl (ots)

Seit dem Abend des 19.08.2025 wird in Werl die 68-jährige Petra L. vermisst. Die Vermisste befindet sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation und ist vermutlich mit einem grauen Pedelec unterwegs. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die vermisste Person nicht aufgefunden werden. Darum bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Personenbeschreibung:

Petra L. ist ca. 170 cm groß, schlank, hat kurze, graue Haare und trägt eine Brille. Angaben zur Bekleidung können nicht gemacht werden.

Hinweise zum Auenthaltsort der vermissten Person richten Sie bitte an die Polizeiwache Werl (Tel.: 02922-9100-2834) oder an den Polizeinotruf.

Hinweis: Ein Lichtbild der gesuchten Person ist angehangen. Dieses darf ausschließlich zu Fahndungszwecken genutzt werden. (jk)

