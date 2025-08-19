Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Langer Einsatz zur Verhinderung von Verkehrsunfällen

Möhnesee (ots)

Am letzten Sonntag führten Einsatzkräfte der Verkehrsdienste aus Soest, Unna und Hamm einen behördenübergreifenden Einsatz zur Verhinderung von Verkehrsunfällen rund um den Möhnesee durch. Der Einsatz fand in der Zeit zwischen 10 und 20 Uhr statt.

Das Ergebnis liest sich wie folgt:

- 237 Geschwindigkeitsverstöße - 11 Verwarnungsgelder wegen technischer Veränderungen an Krafträdern - 1 Verwarnungsgeld wegen technischer Veränderungen an einem Kleinkraftrad - 2 Ordnungswidrigkeiten wegen der missbräuchlichen eines Handys während der Fahrt - 17 Verwarnungsgelder wurden erhoben wegen fehlerhaftes Verhalten beim Abbiegen - 1 Strafanzeige war fällig, da ein 64-jähriger Möhneseer seinen E-Scooter ohne Versicherungsschutz führte.

Zwei Pkw, ein Ford Mustang und ein BMW fielen im Rahmen der Kontrollen auf, da ihre Auspuffanlagen offenbar zu laut waren. Bei Beiden wurde nach Messung mit einem Schallpegelmessgerät festgestellt, dass die Anlagen über 105 DB laut waren, erlaubt wäre ca. 85 DB gewesen. Beide erwartet eine Anzeige wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis. Da an dem BMW weiterhin am Motorsteuergerät manipuliert worden war, musste dieser zur Begutachtung durch einen Sachverständigen sichergestellt werden. Die Ordnungswidrigkeitenanzeigen werden die Fahrer in den nächsten Tagen in ihrer Post finden.

