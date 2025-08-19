PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher in der Beckumer Straße gestellt

Lippstadt (ots)

In der letzten Nacht, gegen 02:55 Uhr, fielen einem aufmerksamen Zeugen zwei männliche Personen vor einem Grill in der Beckumer Straße auf. Während einer der Männer versuchte durch ein Fenster in den Imbiss einzusteigen, stand der Zweite davor Schmiere. Dieser wurde nach einer kurzen Verfolgung durch die Einsatzkräfte vorläufig festgenommen und der Polizeiwache zugeführt. Es handelte sich um einen 31-jährigen Kosovaren. Bei ihm wurde Tatwerkzeug, sowie ein VW-Schlüssel gefunden. Sein Komplize befindet sich derzeit noch auf der Flucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Schankraum durch mindestens einen der Täter nach Beute durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

In der Cappeler Stiftsallee entdeckten die Einsatzkräfte einen grauen VW Golf mit Frankfurter (Main) Kennzeichen. Dieses Fahrzeug konnte den beiden Einbrechern zugeordnet und sichergestellt werden.

Ersten Ermittlungen zufolge kommen die beiden Täter auch für einen versuchten Einbruch in eine nah gelegenen Bäckerei in Frage. Das Aufhebeln der Eingangstür misslang.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest

