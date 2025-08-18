PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unkrautentfernung verursacht Dachstuhlbrand

Erwitte (ots)

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden am Samstag gegen 16:45 Uhr zum Mühlenweg in Erwitte-Bad Westernkotten alarmiert. Dort war es zu einem Brand an einem Einfamilienhaus gekommen.

Der Brand wurde mutmaßlich durch den 60-jährigen Besitzer des Hauses verursacht. Dieser hatte Unkraut mit einem Brenner entfernt, wodurch eine Hecke in Brand geraten war. Das Feuer griff zunächst auf einen Baum und dann auf den Dachstuhl des Hauses über.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 20.000 Euro.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

