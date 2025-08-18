POL-SO: Unkrautentfernung verursacht Dachstuhlbrand
Erwitte (ots)
Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden am Samstag gegen 16:45 Uhr zum Mühlenweg in Erwitte-Bad Westernkotten alarmiert. Dort war es zu einem Brand an einem Einfamilienhaus gekommen.
Der Brand wurde mutmaßlich durch den 60-jährigen Besitzer des Hauses verursacht. Dieser hatte Unkraut mit einem Brenner entfernt, wodurch eine Hecke in Brand geraten war. Das Feuer griff zunächst auf einen Baum und dann auf den Dachstuhl des Hauses über.
Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 20.000 Euro.
