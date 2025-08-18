PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Dönerladen

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Sonntag schlagen Unbekannte mit einer Eisenstange eine Glasscheibe eines Dönerladens in der Erwitter Straße ein. Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen 04 Uhr und 09:30 Uhr in Frage. Im Geschäft wird die Ladenkasse aufgebrochen und mehrere Tausend Euro der Tageseinnahme entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 2941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest

