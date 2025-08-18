Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Dönerladen

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Sonntag schlagen Unbekannte mit einer Eisenstange eine Glasscheibe eines Dönerladens in der Erwitter Straße ein. Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen 04 Uhr und 09:30 Uhr in Frage. Im Geschäft wird die Ladenkasse aufgebrochen und mehrere Tausend Euro der Tageseinnahme entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 2941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell