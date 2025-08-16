Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei sucht Zeugen nach Strohballenbrand

Rüthen (ots)

Bislang unbekannte Täter entzündeten auf einem Feld in der Lindentalstraße in Rüthen 15-20 Strohballen. Im Beisein der Feuerwehr Rüthen brannten die Strohballen kontrolliert ab.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen. (RS)

