POL-SO: Polizei sucht Zeugen nach Strohballenbrand
Rüthen (ots)
Bislang unbekannte Täter entzündeten auf einem Feld in der Lindentalstraße in Rüthen 15-20 Strohballen. Im Beisein der Feuerwehr Rüthen brannten die Strohballen kontrolliert ab.
Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen. (RS)
Rückfragenvermerk für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell