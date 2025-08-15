PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten auf

Lippstadt (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag einen Zigarettenautomaten in Lippstadt-Benninghausen gesprengt. Ein Anwohner des Ostdeutschen Rings hörte gegen 2:35 Uhr einen lauten Knall und sah, wie zwei dunkel gekleidete Personen mit Fahrrädern in Richtung Ortsmitte flüchteten. Die beiden hatten zuvor mutmaßlich mit einem Sprengsatz den Zigarettenautomaten im Bereich von Hausnummer 22 aufgesprengt und eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten und Bargeld entwendet. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief erfolglos.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

