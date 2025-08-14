PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 80-Jährigen

Lippstadt (ots)

Die Polizei im Kreis Soest sucht aktuell nach dem vermissten Dieter M. aus Lippstadt. Der 80-Jährige wird seit Donnerstagmorgen, 9:40 Uhr, aus einem Seniorenzentrum in der Juchaczstraße vermisst. Dieter M. ist an Demenz erkrankt und daher räumlich und zeitlich desorientiert.

Der Vermisste ist 1,72 Meter groß und schlank. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einem hellblauen Hemd, einer dunkelblau-schwarzen Weste, einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet.

Die Polizei bittet bei der Suche um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer Dieter M. gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, soll sich bitte umgehend unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei melden.

Hinweis: Das Foto des Vermissten darf nur zu Fahndungszwecken verwendet werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 08:00

    POL-SO: Werkzeug aus Firmenfahrzeug gestohlen

    Werl (ots) - In Werl wurde zwischen Dienstagabend, 21 Uhr, und Mittwochmorgen, 6:30 Uhr, Werkzeug aus einem Fahrzeug eines Dachdeckerbetriebs gestohlen. Der Citroen Jumper war verschlossen an der Liebfrauenstraße geparkt. Der oder die unbekannten Täter gelangten mutmaßlich in den Wagen, indem sie das Schloss der Tür zur Ladefläche aufbohrten. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Werkzeuge im Wert von fast 3000 Euro ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 07:46

    POL-SO: Einbruch in Eiscafé - Schaufenster von Modegeschäft eingeschlagen

    Lippstadt (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, wurde in ein Eiscafé in der Parkstraße in Lippstadt-Bad Waldliesborn eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter öffneten die Eingangstür gewaltsam, um sich Zutritt zur Lokalität zu verschaffen. Aus dem Eiscafé wurden ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag, der sich in einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren