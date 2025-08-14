Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 80-Jährigen

Lippstadt (ots)

Die Polizei im Kreis Soest sucht aktuell nach dem vermissten Dieter M. aus Lippstadt. Der 80-Jährige wird seit Donnerstagmorgen, 9:40 Uhr, aus einem Seniorenzentrum in der Juchaczstraße vermisst. Dieter M. ist an Demenz erkrankt und daher räumlich und zeitlich desorientiert.

Der Vermisste ist 1,72 Meter groß und schlank. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einem hellblauen Hemd, einer dunkelblau-schwarzen Weste, einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet.

Die Polizei bittet bei der Suche um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer Dieter M. gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, soll sich bitte umgehend unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei melden.

Hinweis: Das Foto des Vermissten darf nur zu Fahndungszwecken verwendet werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell