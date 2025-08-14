Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werkzeug aus Firmenfahrzeug gestohlen

Werl (ots)

In Werl wurde zwischen Dienstagabend, 21 Uhr, und Mittwochmorgen, 6:30 Uhr, Werkzeug aus einem Fahrzeug eines Dachdeckerbetriebs gestohlen. Der Citroen Jumper war verschlossen an der Liebfrauenstraße geparkt. Der oder die unbekannten Täter gelangten mutmaßlich in den Wagen, indem sie das Schloss der Tür zur Ladefläche aufbohrten. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Werkzeuge im Wert von fast 3000 Euro gestohlen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder zum Verbleib der Werkzeuge machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell