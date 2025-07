Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht

66793 Saarwellingen (ots)

Am Donnerstag den 17.07.2025, zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in 66793 Saarwellingen. In Höhe des Anwesens 26 parkte ein LKW, welcher Heizöl auslieferte in Längsaufstellung zur Fahrbahn. Beim Vorbeifahren kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dem LKW. Hierbei wurde der Außenspiegel auf der Fahrerseite in einer Höhe von 2,70 Meter abgefahren. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich daher höchstwahrscheinlich um einen Bus, LKW oder ein ähnlich hohes Fahrzeug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach (06881-5050) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell