Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht

66773 Schwalbach (ots)

Am Dienstag, dem 29.07.2025, gegen 20:30 Uhr, kam es in Schwalbach zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger aus Saarwellingen befuhr mit seinem E-MTB(Pedelec)die Hauptstraße in Fahrtrichtung Elm. Nach seinen Angaben sei in Höhe der Gaststätte "Schwalbacher Hof" von rechts aus der Bierstraße ein schwarzer 3er BMW, besetzt mit zwei Personen, gekommen und habe ihm die Vorfahrt genommen. Hierbei habe der BMW das Fahrrad touchiert, woraufhin er zu Fall gekommen sei. Anschließend entfernte sich der BMW Fahrer unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Pedelec Fahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Pedelec wurde beschädigt. Die Polizei Lebach sucht Zeugen.

