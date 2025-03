Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Unbekannte brechen in Tankstelle ein

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Pulheim - Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern, die am Samstagmorgen (29.03.2025) in eine Tankstelle in Pulheim eingebrochen sind.

Laut ersten Erkenntnissen sind die Unbekannten am Samstagmorgen gegen 03:03 Uhr in die Tankstelle eingebrochen. Polizisten stellten Hebelspuren an einer Türe fest. Sie dokumentierten die Spuren und fertigten eine Strafanzeige.

Hinweise zu den Tätern nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 21 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.(pk)

