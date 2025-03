Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250328-3: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bedburg (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (28. März) in Bedburg ist eine Fußgängerin (16) schwer verletzt worden. Lebensgefahr kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Eine weitere Passantin (72) wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten. Sie brachten die 16-Jährige mit einem Rettungshubschrauber und die 72-Jährige mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser.

Nach derzeitigem Sachstand sei die Fahrerin (64) eines Peugeot gegen 13.25 Uhr auf der Adolf-Silverberg-Straße von der Albert-Einstein-Straße kommend in Richtung Leitweg gefahren. Gleichzeitig habe die 16-Jährige den Zebrastreifen in Höhe der Hausnummer 19 in Richtung Bahnhof überquert. Dabei erfasste der Peugeot die Jugendliche. Durch die Wucht des Aufpralls sei die 16-Jährige durch die Luft zurück auf den Gehweg und schließlich gegen die 72-Jährige geschleudert worden, die sich dort befunden habe.

Derzeit sichern Polizisten die Spuren am Unfallort. Einsatzkräfte sperren für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten die Unfallstelle ab. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Aachen unterstützt die Beamten vor Ort. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. (jus)

