POL-REK: 250328-2: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wesseling (ots)

Zusammenstoß mit Auto an Kreisverkehrsausfahrt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (27. März) in Wesseling-Keldenich ist eine Radfahrerin (44) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen sei die Fahrerin (82) eines VW Polo gegen 6.50 Uhr auf dem Kronenweg vom Friedhofsweg kommend in Richtung Eichholzer Straße gefahren. Gleichzeitig sei die Zweiradfahrerin in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Am Kreisverkehr von Kronenweg und Eichholzer Straße habe die 44-Jährige beabsichtigt, den Kreisel über den Fahrradstreifen nach links in Richtung des Fasanenwegs zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Polo, der den Kreisverkehr in Richtung Alfterstraße verließ. Die Fahrradfahrerin stürzte und zog sich die schweren Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

