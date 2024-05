Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ingewahrsamnahme nach Containerbränden

Lüdenscheid (ots)

Am Mittwochabend kurz vor Mitternacht wurden an der Friedrichstraße und an der Herderstraße zwei Müllcontainer in Brand gesetzt. Um kurz vor 1 Uhr dann erneut an der Bräuckenstraße. An der Örtlichkeit konnte eine Tatverdächtige festgestellt werden. Die 22 Jahre alte Lüdenscheiderin wurde dem Polizeigewahrsam zur Verhinderung weiterer Straftaten zugeführt. Es wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell