POL-REK: 250327-3: Auto durchbricht Zaun

Kerpen (ots)

Fahrer leicht verletzt

In der Nacht zu Donnerstag (27. März) hat sich in Kerpen-Horrem ein Autofahrer (23) bei einem Alleinunfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 23-Jährige gegen 1 Uhr aus Frechen kommend in den Kreisverkehr an der Landesstraße (L) 361 und der Straße "Am Meisenberg" gefahren sein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der VW hier nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Golf durchstieß einen Zaun und kam erst im Grünstreifen dahinter zum Stehen.

Alarmierte Polizisten sicherten Spuren, sperrten die Unfallörtlichkeit für die Rettungsarbeiten und die Bergung des Fahrzeugs ab und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben mit der Ermittlung der Unfallursache bereits begonnen. (hw)

