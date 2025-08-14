PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Eiscafé - Schaufenster von Modegeschäft eingeschlagen

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, wurde in ein Eiscafé in der Parkstraße in Lippstadt-Bad Waldliesborn eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter öffneten die Eingangstür gewaltsam, um sich Zutritt zur Lokalität zu verschaffen. Aus dem Eiscafé wurden ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag, der sich in einer Geldkassette befand, und ein elektronisches PDA-Gerät für Bedienungen gestohlen. Möglicherweise wurden der oder die Täter gestört und flüchteten daraufhin vom Tatort.

Ebenfalls zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde in einem Modegeschäft in der Quellenstraße in Bad Waldliesborn eine Schaufensterscheibe eingeschlagen. Dazu nutzten der oder die Täter mutmaßlich einen abmontierten Fahrradsattel. Am Tatort stellten die Beamten eine schwarze Sturmhaube sicher. Ein Zeuge gab an, gegen 2 Uhr im Goldregenweg, der sich in der Nähe des Tatorts befindet, drei maskierte Personen gesehen zu haben.

Es ist nicht auszuschließen, dass es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 07:40

    POL-SO: Motorradfahrer schwer verletzt

    Lippetal (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Diestedder Straße in Lippetal wurde am Dienstagnachmittag ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Hemer schwer verletzt. Der Mann war gegen 15:15 Uhr mit seinem Zweirad der Marke Fantic Motor in Fahrtrichtung Diestedde unterwegs und wollte mutmaßlich einen vor ihm fahrenden Skoda Kamiq überholen. Dessen Fahrerin, eine 60 Jahre alte Frau aus Lippstadt, wollte zeitgleich nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren