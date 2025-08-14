Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Eiscafé - Schaufenster von Modegeschäft eingeschlagen

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, wurde in ein Eiscafé in der Parkstraße in Lippstadt-Bad Waldliesborn eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter öffneten die Eingangstür gewaltsam, um sich Zutritt zur Lokalität zu verschaffen. Aus dem Eiscafé wurden ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag, der sich in einer Geldkassette befand, und ein elektronisches PDA-Gerät für Bedienungen gestohlen. Möglicherweise wurden der oder die Täter gestört und flüchteten daraufhin vom Tatort.

Ebenfalls zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde in einem Modegeschäft in der Quellenstraße in Bad Waldliesborn eine Schaufensterscheibe eingeschlagen. Dazu nutzten der oder die Täter mutmaßlich einen abmontierten Fahrradsattel. Am Tatort stellten die Beamten eine schwarze Sturmhaube sicher. Ein Zeuge gab an, gegen 2 Uhr im Goldregenweg, der sich in der Nähe des Tatorts befindet, drei maskierte Personen gesehen zu haben.

Es ist nicht auszuschließen, dass es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell