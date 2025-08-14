POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 80-Jährigem

Werl (ots) - In Werl wurde zwischen Dienstagabend, 21 Uhr, und Mittwochmorgen, 6:30 Uhr, Werkzeug aus einem Fahrzeug eines Dachdeckerbetriebs gestohlen. Der Citroen Jumper war verschlossen an der Liebfrauenstraße geparkt. Der oder die unbekannten Täter gelangten mutmaßlich in den Wagen, indem sie das Schloss der Tür zur Ladefläche aufbohrten. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Werkzeuge im Wert von fast 3000 Euro ...

mehr