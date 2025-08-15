PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kradfahrer verletzt

Warstein-Allagen (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es gegen 15:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Höhe der Einmündung Haarhöfe und Windweg. Zur Unfallzeit befuhr ein 69-jähriger Mann aus Warstein mit seinem Opel die Straße Haarhöfe in Richtung Osten. Er beabsichtigte im weiteren Verlauf nach links in den Windweg abzubiegen. Dabei übersah er nach derzeitigen Erkenntnissen einen entgegenkommenden 35-jährigen Kradfahrer aus Hamm. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der 35-Jährige mit seine Honda auf die Fahrbahn stürzte und sich infolge des Sturzes schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der 69-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Das Krad des 35-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße Haarhöfe zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

  • 14.08.2025 – 11:35

    POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 80-Jährigem

    Lippstadt (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Dieter M. aus Lippstadt wird hiermit zurückgenommen. Der Mann wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen. Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest ...

  • 14.08.2025 – 11:13

    POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 80-Jährigen

    Lippstadt (ots) - Die Polizei im Kreis Soest sucht aktuell nach dem vermissten Dieter M. aus Lippstadt. Der 80-Jährige wird seit Donnerstagmorgen, 9:40 Uhr, aus einem Seniorenzentrum in der Juchaczstraße vermisst. Dieter M. ist an Demenz erkrankt und daher räumlich und zeitlich desorientiert. Der Vermisste ist 1,72 Meter groß und schlank. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einem hellblauen Hemd, einer ...

  • 14.08.2025 – 08:00

    POL-SO: Werkzeug aus Firmenfahrzeug gestohlen

    Werl (ots) - In Werl wurde zwischen Dienstagabend, 21 Uhr, und Mittwochmorgen, 6:30 Uhr, Werkzeug aus einem Fahrzeug eines Dachdeckerbetriebs gestohlen. Der Citroen Jumper war verschlossen an der Liebfrauenstraße geparkt. Der oder die unbekannten Täter gelangten mutmaßlich in den Wagen, indem sie das Schloss der Tür zur Ladefläche aufbohrten. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Werkzeuge im Wert von fast 3000 Euro ...

