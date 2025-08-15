Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kradfahrer verletzt

Warstein-Allagen (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es gegen 15:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Höhe der Einmündung Haarhöfe und Windweg. Zur Unfallzeit befuhr ein 69-jähriger Mann aus Warstein mit seinem Opel die Straße Haarhöfe in Richtung Osten. Er beabsichtigte im weiteren Verlauf nach links in den Windweg abzubiegen. Dabei übersah er nach derzeitigen Erkenntnissen einen entgegenkommenden 35-jährigen Kradfahrer aus Hamm. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der 35-Jährige mit seine Honda auf die Fahrbahn stürzte und sich infolge des Sturzes schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der 69-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Das Krad des 35-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße Haarhöfe zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

