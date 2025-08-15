Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in Zementwerk

Erwitte (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei gegen 08:45 Uhr zu einem Brandgeschehen in die Bahnhofsstraße gerufen. Nach ersten Erkenntnissen war im Bereich der Produktionsanlage eines dortigen Zementwerkes ein Kabelbrand entstanden. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht näher beziffert werden. Vermutlich könnte ein technischer Defekt ursächlich für den Kabelbrand sein. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

