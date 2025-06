POL-GT: Ampel an der Carl-Bertelsmann Straße angefahren - Zeugen für Unfallflucht gesucht

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Donnerstagmorgen (12.06., 02.30 Uhr) meldeten Zeugen einen Raub am Gütersloher Bahnhof am Willy-Brandt Platz. Ersten Ermittlungen nach ging der Täter einen 21-jährigen Mann an, nachdem dieser Geld am einem Geldautomaten abhoben hatte. Er schlug den Mann auf den Kopf und nahm ihm dann sein Portemonnaie ab. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der 41-Jährige lief zunächst ...

mehr