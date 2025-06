POL-GT: Unfall in Borgholzhausen - 61-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Verl (FK) - In Folge eines Pedelec-Sturzes erlitten zwei Verler am Mittwochnachmittag (11.06., 13.30 Uhr) Verletzungen. Ein 77-jähriger Mann beabsichtigte mit seinem Zweirad an der Fürstenstraße einen abgesenkten Bordstein hochzufahren. Dabei stürzte er und erlitt schwere Verletzungen. Seine 71-jährige Begleitern kam in der Folge ebenfalls zu Fall. Sie erlitt ersten Angaben nach keine Verletzungen. ...

