Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (721) Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nürnberg (ots)

Am Dienstagvormittag (15.07.2025) ereignete sich im Nürnberger Westen ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Radfahrer. Ein 42-jähriger Mann erlitt hierbei schwere Verletzungen.

Ein 42-jähriger Radfahrer war gegen 11:30 Uhr vom Westpark kommend auf der Von-der-Tann-Straße in Richtung Wallensteinstraße unterwegs. Als ein in gleicher Richtung fahrender Lkw nach rechts in die Rothenburger Straße abbog, erfasste dieser den Fahrradfahrer. Der 42-Jährige wurde hierbei überrollt und zog sich schwere, aber dem aktuellen Stand nach nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Mehrere Passanten leisteten Erste-Hilfe-Maßnahmen und verständigten den Polizeinotruf. Der Rettungsdienst brachte den Mann schließlich in ein Krankenhaus. Der 49-jährige Lkw-Fahrer blieb körperlich unverletzt.

Alarmierte Streifen der Vekehrspolizei Nürnberg nahmen den Unfall vor Ort auf und banden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einen Sachverständigen in die Unfallermittlungen ein. Unterdessen sperrten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West die Kreuzung weiträumig für den Fahrverkehr. Gegen 14:20 Uhr konnte die Unfallstelle wieder freigegeben werden.

