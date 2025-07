POL-MFR: (720) 25-jähriger Felix L. aus Erlangen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Erlangen (ots) - Seit Montagnachmittag (14.07.2025) wird der 37-jährige Tobias M. in Erlangen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten. Der 37-Jährige ist geistig und körperlich eingeschränkt und reiste am Montag als Teilnehmer der Special Olympics Landesspiele aus dem Oberallgäu nach Erlangen an. Dort befuhr er ab 14:00 Uhr mit ...

mehr