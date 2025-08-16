Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Lippetal (ots)

Schwere Verletzungen zogen sich am vergangenen Freitag ein 67-jähriger Fahrzeugführer und sein 32-jähriger Beifahrer bei einem Alleinunfall auf der Dolberger Straße im Lippetal zu. Um 16:10 Uhr befuhr der Fahrzeugführer mit seinem Transporter samt Anhänger die Dolberger Straße in Fahrtrichtung Dolberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrzeugfront gegen einen Baum. Die beiden schwerverletzten Männer, die aus der Gemeinde Möhnesee stammen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. (RS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell