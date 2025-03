Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei stellt Tatverdächtigen zu Autoaufbruch

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - Am frühen Freitagmorgen, gegen 00:00 Uhr befanden sich Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth auf Streifenfahrt in der Oberstraße. An einer Parkbucht stellten die Beamten ein Firmenfahrzeug eines Handwerksbetriebes fest, vor dem ein anderer PKW stand. Die Situation veranlasste die Beamten das Fahrzeug zu überprüfen. In dem Fahrzeug wurde eine männliche Person festgestellt. Eine Überprüfung des abgestellten Firmenfahrzeuges ergab zudem, dass an diesem die Heckscheibe eingeschlagen worden war. Aufgrund zurückliegender Vorfälle im gesamten LK Hildesheim gehen die Beamten davon aus, dass die Zielrichtung der Diebstahl von Werkzeugen gewesen sein dürfte. Weitere Personen konnten im Umfeld nicht festgestellt werden. Aufgrund der Gesamtumstände und der Sicherung von Beweismitteln konnte gegen die vor Ort angetroffene Person ein Tatverdacht wegen des versuchten Einbruchdiebstahls begründet werden. Die im Fahrzeug befindliche Person wurde zunächst in polizeiliches Gewahrsam genommen. Hierbei handelt es sich um einen 29-jährigen Mann mit einem Wohnsitz im Bereich der Hansestadt Bremen. Aufgrund der Sicherung von Beweismitteln und des späteren Hinweises von Zeugen geht die Polizei davon aus, dass weitere Personen in den Sachverhalt involviert gewesen sind. Nach Abschluss der pol. Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen. Der Schaden am Handwerkerfahrzeug wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall dauern an. Auch wird geprüft, ob der bzw. die Tatverdächtigen für weitere Aufbrüche/ Diebstähle im Bereich des PK Bad Salzdetfurth und dem gesamten LK Hildesheim in Frage kommen.

