Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Jugendliche beschädigen Pkw und entwenden mehrere Fahrräder

Soest (ots)

Am 18.08.2026, zwischen Mitternacht und 01:10 Uhr, beschädigten Jugendliche mehrere Fahrzeuge in der Soester Innenstadt. An einem auf dem Parkplatz Kohlbrink geparkten Pkw Mercedes wurde eine Scheibe eingeschlagen und der Mercedes-Stern abgebrochen. In der Jakobi-Nötten-Wallstraße und in der Höggenstraße traten sie gegen die Außenspiegel von zwei Pkw und beschädigten diese. In der Hansastraße stießen sie ein abgestelltes Leichtkraftrad um, welches hierdurch beschädigt wurde. Zwei am Bahnhof abgestellte Fahrräder und ein Fahrrad am Cafe´ Extrablatt wurden durch die Jugendlichen entwendet, nachdem sie zuvor die Schlösser aufbrachen. Nach kurzer Fahrt wurde die Räder in der Fußgängerzone zurückgelassen. Während der Fahndung durch Einsatzkräfte der Polizeiwache konnten zwei bekannte Jugendliche aus Soest, im Alter von 14 und 15 Jahren, angetroffen werden. Reumütig gaben sie die Taten zu.

