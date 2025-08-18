Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher stehlen Tabakwaren

Erwitte (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 7:15 Uhr, wurde in das Gebäude eines Supermarkts im Wemberweg in Erwitte eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich Zugang, indem sie eine Fensterscheibe aus ihrem Rahmen hebelten.

Aus einem Lotto-Geschäft, das sich im Gebäude befindet, wurde eine bislang unbekannte Menge von Tabakwaren entwendet. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Wert der Beute auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

