PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kriminelle haben es auf Parkscheinautomaten abgesehen

Möhnesee (ots)

Drei Parkscheinautomaten am Möhnesee waren in der Nacht zu Montag das Ziel von unbekannten Tätern. Gegen 2:10 Uhr wurde ein Automat auf dem Parkplatz am Möhnesee-Turm am Südufer entwendet. Das Gerät wurde auf bislang unbekannte Weise aus dem Betonsockel gebrochen und gestohlen.

Etwa eineinhalb Stunden später, gegen 3:40 Uhr, wurde ein Parkscheinautomat am Uferlos an der Bahnhofstraße in Wamel aufgebrochen. An derselben Stelle war Ende Juli bereits ein Automat komplett entwendet worden. Aus dem zwischenzeitlich neu aufgestellten Gerät wurden nun die darin befindliche Geldkassette und der Akku gestohlen.

Zudem wurde versucht, einen Parkscheinautomaten vom Parkplatz Fischteich an der Seeuferstraße zu entwenden. Das Gerät hielt den Versuchen aber stand und blieb beschädigt zurück. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 10 Uhr, eingrenzen. Aufgrund der Nähe zu den beiden anderen Tatorten liegt aber die Vermutung nahe, dass die genaue Tatzeit ebenfalls in der Nacht zu Montag war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und Spuren gesichert.

Am Montagnachmittag wurden dann zwei Parkscheinautomaten in einem Gebüsch am Kiepenkerl-Weg in Bad Sassendorf-Elfsen im Bereich der A44-Unterführung gefunden. Dabei handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um ein Gerät aus Soest und eins aus Möhnesee. Beide Automaten wurden sichergestellt.

Zeugen, die auf den Parkplätzen am Möhnesee oder am Kiepenkerl-Weg in Elfsen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 07:45

    POL-SO: Einbruch in Getränkemarkt

    Welver (ots) - Am 18. August brach ein bislang unbekannter Täter etwa zwischen 00:20 Uhr und 00:45 in einen Getränkemarkt in der Ladestraße ein. Der Unbekannte warf mit einem Kanaldeckel, den er offenbar auf dem nahen Parkplatz fand, erst die Glasschiebetür des Marktes ein und stieg anschließend in die Räumlichkeiten ein. Er entwendete eine noch unbekannte Menge an Zigarettenschachteln aus einem Regal im Kassenbereich und flüchtete mit seiner Tatbeute mit einem ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 09:06

    POL-SO: Unkrautentfernung verursacht Dachstuhlbrand

    Erwitte (ots) - Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden am Samstag gegen 16:45 Uhr zum Mühlenweg in Erwitte-Bad Westernkotten alarmiert. Dort war es zu einem Brand an einem Einfamilienhaus gekommen. Der Brand wurde mutmaßlich durch den 60-jährigen Besitzer des Hauses verursacht. Dieser hatte Unkraut mit einem Brenner entfernt, wodurch eine Hecke in Brand geraten war. Das Feuer griff zunächst auf einen Baum und ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 08:51

    POL-SO: Jugendliche beschädigen Pkw und entwenden mehrere Fahrräder

    Soest (ots) - Am 18.08.2026, zwischen Mitternacht und 01:10 Uhr, beschädigten Jugendliche mehrere Fahrzeuge in der Soester Innenstadt. An einem auf dem Parkplatz Kohlbrink geparkten Pkw Mercedes wurde eine Scheibe eingeschlagen und der Mercedes-Stern abgebrochen. In der Jakobi-Nötten-Wallstraße und in der Höggenstraße traten sie gegen die Außenspiegel von zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren