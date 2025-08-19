Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kriminelle haben es auf Parkscheinautomaten abgesehen

Möhnesee (ots)

Drei Parkscheinautomaten am Möhnesee waren in der Nacht zu Montag das Ziel von unbekannten Tätern. Gegen 2:10 Uhr wurde ein Automat auf dem Parkplatz am Möhnesee-Turm am Südufer entwendet. Das Gerät wurde auf bislang unbekannte Weise aus dem Betonsockel gebrochen und gestohlen.

Etwa eineinhalb Stunden später, gegen 3:40 Uhr, wurde ein Parkscheinautomat am Uferlos an der Bahnhofstraße in Wamel aufgebrochen. An derselben Stelle war Ende Juli bereits ein Automat komplett entwendet worden. Aus dem zwischenzeitlich neu aufgestellten Gerät wurden nun die darin befindliche Geldkassette und der Akku gestohlen.

Zudem wurde versucht, einen Parkscheinautomaten vom Parkplatz Fischteich an der Seeuferstraße zu entwenden. Das Gerät hielt den Versuchen aber stand und blieb beschädigt zurück. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 10 Uhr, eingrenzen. Aufgrund der Nähe zu den beiden anderen Tatorten liegt aber die Vermutung nahe, dass die genaue Tatzeit ebenfalls in der Nacht zu Montag war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und Spuren gesichert.

Am Montagnachmittag wurden dann zwei Parkscheinautomaten in einem Gebüsch am Kiepenkerl-Weg in Bad Sassendorf-Elfsen im Bereich der A44-Unterführung gefunden. Dabei handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um ein Gerät aus Soest und eins aus Möhnesee. Beide Automaten wurden sichergestellt.

Zeugen, die auf den Parkplätzen am Möhnesee oder am Kiepenkerl-Weg in Elfsen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

