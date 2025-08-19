Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Getränkemarkt

Welver (ots)

Am 18. August brach ein bislang unbekannter Täter etwa zwischen 00:20 Uhr und 00:45 in einen Getränkemarkt in der Ladestraße ein. Der Unbekannte warf mit einem Kanaldeckel, den er offenbar auf dem nahen Parkplatz fand, erst die Glasschiebetür des Marktes ein und stieg anschließend in die Räumlichkeiten ein. Er entwendete eine noch unbekannte Menge an Zigarettenschachteln aus einem Regal im Kassenbereich und flüchtete mit seiner Tatbeute mit einem Fahrrad in Richtung Welver. Der Einbrecher kann wie folgt beschrieben werden: dunkel gekleidet, weiße Turnschuhe, schwarze Handschuhe. Mund und Nase waren mit einem lila Schal bedeckt. Zeugen, die Hinweise zu der verdächtigen Person machen können, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02922/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

