Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Endstation Leutra - Zeugen gesucht

Jena (ots)

Jena. In der Nacht von Freitag zu Samstag warfen unbekannte Täter mehrere Müllcontainer, ein Verkehrszeichen sowie zwei E-Scooter in die Leutra in Jena. Durch die Tat entstand an den Gegenständen Sachschaden. Die Höhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei Jena wurde zunächst durch aufmerksame Passanten auf die Gegeenstände in der Leutra aufmerksam gemacht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der mutwilligen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Sachdienliche Hinweise werden durch die Polizei Jena unter der Rufnummer 03641 810 sowie von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

