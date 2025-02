Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnhausbrand mit tödlichem Ausgang

Weimar (ots)

Am späten Samstagabend gegen 23:00 Uhr erhielt die Polizei eine Mitteilung über ein Feuer in der Weimarer Südstadt. Die eingesetzten Kräfte stellten einen Brand in einem Wohnhaus in der Straße Über der Sorge fest. Bei Eintreffen der Beamten stand der Dachstuhl des Gebäudes in Vollbrand. Eine Person konnte sich selbst aus dem Gebäude retten und erlitt leichte Verbrennungen. Im Verlauf der Löscharbeiten wurde eine bis dato vermisste Person leblos im Inneren des Hauses aufgefunden. Für sie kam jede Hilfe zu spät, ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Das Gebäude ist durch das Feuer stark beschädigt und derzeit unbewohnbar. Eine weitere im Haus lebende Familie befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Urlaub. Die Höhe der entstandenen Schäden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei Weimar übernommen.

