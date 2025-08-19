PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ladendiebin auf E-Scooter gestoppt

Werl (ots)

Am Montagabend wurde die Polizei zu einem Supermarkt an der Straße "An der Bundesbahn" in Werl alarmiert. Dort hatte eine 34-jährige Frau aus Werl gegen 21 Uhr eine Nagelschere gestohlen. Die Tatverdächtige flüchtete daraufhin mit einem E-Scooter.

Die alarmierten Beamten hielten sie in unmittelbarer Nähe zum Tatort an und fanden die Nagelschere in einer ihrer Taschen. Während der Durchsuchung erkannten die Beamten Anzeichen, dass die 34-Jährige unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Vortest fiel positiv auf Cannabis und Amphetamin aus.

Die Frau wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache in Werl gebracht. Die Beamten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und untersagten ihr die Weiterfahrt.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

