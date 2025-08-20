Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Sassendorf (ots)

Am gestrigen Dienstag, 19.08.2025, ist es in der Zeit von 17:00-20:00 Uhr zu einem Einbruch in der Wiesenstraße in Bad Sassendorf gekommen.

Vermutlich über eine Hintereingangstür gelangten der oder die Täter in das Haus. Dort durchwühlten sie mehrere Kommoden und entwendeten Schmuck im niedrigen vierstelligen Bereich.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf dem oder die Täter geben können. Diese melden sich bitte bei der Polizeiwache in Soest unter 02921 91000 oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell