PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl

Soest (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 09:25 Uhr wurde die Polizei zu einem Geschäft für Haushaltswaren und Lebensmittel in die Puppenstraße gerufen. Eine Kundin hatte einen Mann beobachtet, der in dem Geschäft mehrere Getränke aus den Regalen in seinen Rucksack steckte. Sie meldete dies umgehend einer Mitarbeiterin des Ladens, die den Mann ansprach, als er ohne die Waren zu bezahlen, den Kassenbereich verließ. Der Tatverdächtige ergriff sofort die Flucht, konnte aber von der Mitarbeiterin verfolgt und zunächst festgehalten werden. Der Mann wehrte sich, schlug mit der Faust um sich und stürzte zu Boden. Er verlor dabei zwei zuvor entwendete Dosen eines Energy-Drinks und setzte seine Flucht fort. Die Mitarbeiterin des Geschäftes blieb unverletzt. Die im Anschluss verständigten Polizeibeamten konnten anhand der Videoaufzeichnungen einen 29-jährigen Somalier aus Warstein als Tatverdächtigen identifizieren. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 08:15

    POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

    Bad Sassendorf (ots) - Am gestrigen Dienstag, 19.08.2025, ist es in der Zeit von 17:00-20:00 Uhr zu einem Einbruch in der Wiesenstraße in Bad Sassendorf gekommen. Vermutlich über eine Hintereingangstür gelangten der oder die Täter in das Haus. Dort durchwühlten sie mehrere Kommoden und entwendeten Schmuck im niedrigen vierstelligen Bereich. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf dem oder die Täter geben ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 08:06

    POL-SO: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Ense-Bittingen

    Ense-Bittingen (ots) - Am Dienstag, den 19.08.2025, kam es gegen 16:42 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich "Am Riesenberg"/"Bittinger Haarweg" in 59469 Ense-Bittingen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren insgesamt drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 18-jähriger Fahranfänger aus Drensteinfurt, befuhr den ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 08:03

    POL-SO: Schwerer Verkehrsunfall

    Wickede (Ruhr) - Echthausen (ots) - Am gestrigen Dienstagmittag kam es gegen 13 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Ruhrstraße in Höhe der Einmündung zum Höhenweg. Ein 57-jähriger Mann aus Ense befuhr mit seinem Krad der Marke Suzuki die Ruhrstraße in Richtung der Ortschaft Neheim. Zeitgleich befuhr ein 63-Jähriger aus Wickede mit seinem Citroen den Höhenweg und beabsichtigte nach links auf die Ruhrstraße abzubiegen. Nach derzeitigen Ermittlungen übersah ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren