Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl

Soest (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 09:25 Uhr wurde die Polizei zu einem Geschäft für Haushaltswaren und Lebensmittel in die Puppenstraße gerufen. Eine Kundin hatte einen Mann beobachtet, der in dem Geschäft mehrere Getränke aus den Regalen in seinen Rucksack steckte. Sie meldete dies umgehend einer Mitarbeiterin des Ladens, die den Mann ansprach, als er ohne die Waren zu bezahlen, den Kassenbereich verließ. Der Tatverdächtige ergriff sofort die Flucht, konnte aber von der Mitarbeiterin verfolgt und zunächst festgehalten werden. Der Mann wehrte sich, schlug mit der Faust um sich und stürzte zu Boden. Er verlor dabei zwei zuvor entwendete Dosen eines Energy-Drinks und setzte seine Flucht fort. Die Mitarbeiterin des Geschäftes blieb unverletzt. Die im Anschluss verständigten Polizeibeamten konnten anhand der Videoaufzeichnungen einen 29-jährigen Somalier aus Warstein als Tatverdächtigen identifizieren. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

