Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 31-Jähriger nach Verfolgungsfahrt gestoppt

Bad Sassendorf (ots)

Ein Paar aus Bad Sassendorf erhielt in der Nacht zu Mittwoch auf dem Heimweg aus dem Urlaub eine Benachrichtigung einer am Wohnhaus in der Straße "Auf der Breite" installierten Überwachungskamera. Auf den Bildern war zu erkennen, dass eine unbekannte Person sich im Garten des Hauses aufhielt. Die beiden riefen daraufhin die Polizei.

Die alarmierten Beamten machten an der Wohnanschrift keine Feststellung. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung entdeckten sie dann aber einen Mann mit einem Pedelec, auf den die Beschreibung des Paares zutraf. Als dieser den Streifenwagen erblickte, ergriff er die Flucht.

Die Beamten nahmen unmittelbar die Verfolgung auf. In der Kützelbachstraße, einer Sackgasse, stoppten sie die Flucht. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31-jährigen Mann aus Soest. In seinem Rucksack wurden zwei Zangen und Gartenhandschuhe gefunden. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache in Soest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 31-Jährige entlassen.

