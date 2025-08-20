Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Werl (ots)

Die gestern veröffentlichte Suche nach der vermissten Petra L. wird hiermit zurückgenommen (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6100189).

Frau L. wurde in Werl-Büderich durch aufmerksame Zeugen angetroffen.

Hinweis für die Medienvertreter: Es wird gebeten, das gestern veröffentlichte Bild zu entfernen.

