Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Werl (ots)

Die gestern veröffentlichte Suche nach der vermissten Petra L. wird hiermit zurückgenommen (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6100189).

Frau L. wurde in Werl-Büderich durch aufmerksame Zeugen angetroffen.

Hinweis für die Medienvertreter: Es wird gebeten, das gestern veröffentlichte Bild zu entfernen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

