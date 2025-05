Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Rohrbruch verursacht Wasserschaden

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Die Einheit Bruckhausen wurden am 14. Mai 2025 um 10:23 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Wasserschaden" zur Straße Kleiner Feldweg alarmiert.

An der Einsatzstelle war es zu einem Rohrbruch gekommen. Dadurch hatte sich in der Baugrube etwa ein Meter hoch Wasser angesammelt, das bereits in den sich im Bau befindlichen Keller lief. Die Feuerwehr setzte Tauchpumpen ein, um das Wasser zu entfernen. Parallel dazu wurde der Wasserversorger alarmiert, der die betroffene Leitung absperrte. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell