Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Drei Haftbefehle - Dreimal in die Justizvollzugsanstalt

Flughafen München (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen München hat gestern (20. März) drei Personen aufgrund bestehender Haftbefehle festgenommen.

Im Terminal 2 wurde ein 28-jähriger Marokkaner aus der Schweiz rücküberstellt. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Passau wegen unerlaubter Einreise vor. Er hat noch eine Restfreiheitsstrafe von 89 Tagen zu verbüßen, die er nun in Abschiebehaft verbringen wird. Auf Anordnung des Haftrichters beim Amtsgericht Erding wurde er in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Hof eingeliefert.

Ebenfalls in Abschiebehaft musste ein 36-jähriger Türke genommen werden, der aus Warschau überstellt wurde. Gegen ihn lag ein Haftbefehl zur Sicherung der Abschiebung der Regierung von Mittelfranken vor. Bundespolizisten nahmen ihn fest und brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt Hof.

Bereits am frühen Morgen kontrollierten Bundespolizisten einen 43-jährigen Rumänen, der aus Bukarest einreiste und nach Barcelona weiterreisen wollte. Gegen ihn lag jedoch ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen besonders schweren Falls des Diebstahls vor. Nach seiner Vorführung beim Haftrichter in Landshut wurde er in die Justizvollzugsanstalt Landshut überstellt.

