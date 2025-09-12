POL-HH: 250912-8. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 13-Jährigem aus Recklinghausen
Hamburg (ots)
Zeit: seit 11.09.2025, 07:00 Uhr
Ort: Recklinghausen, Tellstraße
Seit heute Nachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einem 13-jährigen Jungen aus Nordrhein-Westfalen.
Die Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6116733
Der Vermisste ist heute Abend von einer Funkstreifenwagenbesatzung im Stadtteil Heimfeld angetroffen und anschließend in die Obhut seiner Mutter übergeben worden.
Es liegen keine Hinweise auf Straftaten vor.
Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.
Schl.
