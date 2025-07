Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrzeugbrand in Tiefgarage - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 1 Uhr, sind Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in einer Tiefgarage in der Zähringerstraße gerufen worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein in der Tiefgarage abgestellter BMW in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Fahrzeugfront bereits in Vollbrand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse, insbesondere der Brandentwicklung und des Brandortes, geht die Polizei derzeit von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung aus. Eine Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Zeugenaufruf:

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Zähringerstraße gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07231/ 186 4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

