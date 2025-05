Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gefährliche Körperverletzung

Dernau / Kreis Ahrweiler (ots)

Am Abend des gestrigen Feiertags (Christi Himmelfahrt 29.05.2025) wurden die Beamten der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einer Schlägerei auf dem Junggesellenfest in Dernau gerufen. Vor Ort konnten zwei verletzte Personen (eine leicht, die andere schwerer verletzt) angetroffen werden. Die Ermittlungen ergaben, dass es zunächst zu einem verbalen Disput im Festzelt gekommen war. Beim gemeinsamen Verlassen des Festzelts schlug der bislang unbekannte Täter unvermittelt auf die beiden Geschädigten ein. Als einer der Geschädigten zu Boden fiel trat der Beschuldigte laut Zeugenaussagen noch gegen den Kopf des Geschädigten. Anschließend floh der Beschuldigte von der Örtlichkeit. Der Geschädigte musste im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht werden, die Untersuchungen dauern noch an. Der zweite Geschädigte wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Person des Beschuldigten machen können. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, kräftige Statur, hatte einen dunklen kurzen Bart und nach hinten gegelte dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem schwarz-weiß karierten Poloshirt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler unter Telefon 0261/103 57399.

