Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mann in der Endert gestürzt und verletzt

Cochem (ots)

Am Donnerstag, 29. Mai 2025, (Vatertag) stürzte ein 37 Jahre alter Mann in der Endert (zwischen Weiß- und Schneiders-Mühle) einen Hang herunter und verletzte sich an Kopf und Rücken. Die Rettung gestaltete sich schwierig, da dieser Bereich nur schwer zugänglich ist und der Mann ca. 30m in der Tiefe im Bachbett lag. Im Einsatz war neben den Kräften der Feuerwehren, der Bergrettung, DRK und Polizei auch der Polizeihubschrauber, der die Rettungsmaßnahmen unterstützte. Der Gestürzte wurde in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung transportiert. Der Einsatz dauerte ca. 2,5 Stunden

