Polizei Hamburg

POL-HH: 250915-3. Zeugenaufruf nach Überfall auf Seniorin in Hamburg-Eidelstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 14.09.2025, 14:00 Uhr bis 14:10 Uhr Tatort: Hamburg-Eidelstedt, Eidelstedter Dorfstraße

Ein Unbekannter hat gestern eine 92-Jährige bei ihrem Spaziergang überfallen. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 92-jährige Frau gestern mit ihrem Rollator unterwegs, als sie plötzlich von einem unbekannten Mann von hinten an der Schulter gepackt wurde. Die Seniorin drehte sich zu dem Mann um, woraufhin er ihr die Halskette vom Hals riss. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt zusammen mit seinem großen schwarzen Hund, in Richtung des Eidelstedter Platzes.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung des Mannes, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich - schwarz - schlanke Figur - dunkel bekleidet - in Begleitung eines großen schwarzen Hundes

Das örtlich zuständige Raubdezernat (LKA 134) führt die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell